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Александр Шамко: «Абсолютно правильно, что сегодня привлекается больше профессионалов именно из числа спортсменов»

19.06.2017 15:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко порассуждал о перестановках в федерациях.

«Состоялась определенная реформа системы управления федерации. Нужно понимать, что и глава государства сделал на этом акцент: сегодня задача любого руководителя федерации не должна сводиться только к финансированию. Это менеджер, который должен отрабатывать решения по развитию видов спорта, по созданию условий по подготовке спортсменов.

Поэтому та система, которая сегодня выстраивается, призвана создать более эффективное управление федерацией, позволяющее сконцентрироваться и на менеджменте, и развитии вида спорта. И то, что сегодня привлекается больше профессионалов именно из числа спортсменов, абсолютно правильно. Потому что во многом они знают систему изнутри, прошли, как говорят, ножками — от детской школы до пьедестала почета.

При этом замечу, что чиновники и бизнесмены остаются в системе в роли руководителей попечительских советов. На самом деле людей, которые отвечают за развитие спорта и результат, становится даже больше. Работать будем все вместе, сообща. Уверен, только так мы сможем добиться успеха», – сказал Шамко.

 
 
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Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко порассуждал о перестановках в федерациях.

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