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Белорус Андрей Стась перейдет в омский "Авангард"

19.06.2017 15:29 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июн — Sputnik. Белорусский хоккеист Андрей Стась продолжит карьеру в омском "Авангарде", сообщает портал "ВОмске".

По информации СМИ, контракт с 28-летним форвардом и "ястребами" будет подписан в ближайшее время. Стороны уже договорились о сотрудничестве.

Напомним, на минувшем Чемпионате мира по хоккею, который прошел в Париже (Франция) и Кельне (Германия), Стась был капитаном белорусской сборной. На мировом первенстве белорусы заняли 14-е место и сохранили прописку в элитном дивизионе.

Стась в сезоне 2014-2015 годов перешел в московский ЦСКА, в следующем сезоне защищал цвета нижнекамского "Нефтехимика", но затем перебрался в Минск. На его счету в прошлом розыгрыше семь голов и восемь передач. Всего в Континентальной хоккейной лиге нападающий провел 443 матча, в которых забросил 51 шайбу и сделал 71 голевую передачу (122 очка).

Омский "Авангард" с весны этого года возглавляет белорусский специалист Андрей Скабелка, сменивший на этом посту Федора Канарейкина.

 
Теги: Минск
 
 
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Соглашение с 28-летним капитаном руководство "ястребов" должно подписать в ближайшее время.

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