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Белорус Андрей Стась перейдет в омский "Авангард"
19.06.2017 15:29 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июн — Sputnik. Белорусский хоккеист Андрей Стась продолжит карьеру в омском "Авангарде", сообщает портал
По информации СМИ, контракт с 28-летним форвардом и "ястребами" будет подписан в ближайшее время. Стороны уже договорились о сотрудничестве.
Напомним, на минувшем Чемпионате мира по хоккею, который прошел в Париже (Франция) и Кельне (Германия), Стась был капитаном белорусской сборной. На мировом первенстве
Стась в сезоне 2014-2015 годов перешел в московский ЦСКА, в следующем сезоне защищал цвета нижнекамского "Нефтехимика", но затем перебрался в Минск. На его счету в прошлом розыгрыше семь голов и восемь передач. Всего в Континентальной хоккейной лиге нападающий провел 443 матча, в которых забросил 51 шайбу и сделал 71 голевую передачу (122 очка).
Омский "Авангард" с весны этого года возглавляет белорусский специалист Андрей Скабелка,
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Соглашение с 28-летним капитаном руководство "ястребов" должно подписать в ближайшее время.
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