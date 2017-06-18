Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Брестское «Динамо» сыграет с «Чихурой» или «Альтахом», возможные соперники «Шахтера» – «Крузейдерс» или «Лиепая», минского «Динамо» – «Работнички» или «Тре Пенне»
Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2017/18.
Беларусь в турнире представляют солигорский «Шахтер», минское и брестское «Динамо». «Горняки» и столичная команда начнут свой путь с первого квалификационного раунда. Брестчане стартуют со второго этапа квалификации.
Лига Европы
2-й квалификационный раунд
Работнички Македония / Тре Пенне Сан-Марино – Динамо Минск Беларусь / Рунавик Фарерские острова
Чихура Грузия / Альтах Австрия – Динамо Брест Беларусь
Крузейдерс Северная Ирландия / Лиепая Латвия – Шахтер Солигорск Беларусь / Судува Литва
Первые матчи второго отборочного раунда состоятся 13 июля, ответные – 20 июля.
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