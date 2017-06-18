Александр Ермакович: «Привыкли спокойно относиться к жеребьевке. Много раз говорил: от нас здесь ничего не зависит. Чему быть, того не миновать»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал итоги жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов , которая определила в соперники команде победителя пары «Алашкерт» (Армения) – «Санта-Колома» (Андорра).

– Сегодня утром список возможных соперников для нашей команды сократился. Поделили ли имевшиеся варианты на более и менее предпочтительные?

– Мы давно участвуем в Лиге чемпионов и привыкли спокойно относиться к жеребьевке. Много раз говорил: от нас здесь ничего не зависит. Чему быть, того не миновать. Нужно принимать любой жребий и готовиться. Хотя понятно, что с точки зрения рейтинга словацкая «Жилина», венгерский «Гонвед», албанский «Кукеси» виделись не лучшим выбором.

– В итоге выпал победитель пары «Алашкерт» – «Санта Колома».

– Сразу же подумалось, что в этом противостоянии у чемпиона Армении больше шансов на проход дальше. Тем более в прошлом году на стартовом этапе ереванцы одолели как раз-таки «Санта Колому». Но не нужно забегать вперед – планируем собирать максимум информации по обоим клубам.

– Какое-то представление о них имеете?

– Об андоррцах – нет. Ну а «Алашкерт», как и все армянские команды, наверняка имеет в составе немало быстрых и техничных игроков. Уже успел посмотреть в интернете состав – и увидел знакомые фамилии. Завен Бадоян когда-то выступал в БАТЭ, Артур Едигарян пару лет назад защищал цвета минского «Динамо».

– Как намерены проводить разведку?

– Уже узнали, что «Алашкерт» сейчас находится на сборах в Минске. Может, удастся увидеть потенциального соперника в деле в одном из спаррингов. Плюс планируем отправить представителей нашего тренерского штаба на поединки «Алашкерта» и «Санта Коломы». Не лишним было бы найти видеозаписи последних официальных матчей этих команд. Да и вообще любая информация окажется полезной.

– И в Армении, и в Андорре сейчас межчемпионатная пауза. Плюс для БАТЭ?

– С одной стороны, это затрудняет поиск данных. Мы не знаем, на каком этапе подготовка «Алашкерта» и «Санта Коломы», в каком состоянии футболисты. С другой стороны, у нас лучше игровой тонус – в Беларуси сезон в разгаре. Ведь никакие контрольные встречи с официальными не сравнятся.

– В качестве игрока вам доводилось играть в Армении?

– Нет. Летал туда с БАТЭ в 2000 году, но в лигочемпионском матче с «Шираком» в Гюмри остался в запасе. Воспоминания? Жара и сухое поле.

– Первый поединок 2-го квалификационного раунда играем дома. Это не принципиальный момент?

– Не вижу никакой разницы, где начинать – на своем поле или в гостях. За время выступлений в еврокубках успели сделать вывод, что это не главное, – сказал Ермакович.