Шикавка дисквалифицирован на два матча

В Доме футбола состоялось заседание дисциплинарного комитета.

Был рассмотрен эпизод, произошедший в добавленное время матча 12 тура чемпионата Беларуси между «Крумкачами» и «Слуцком» (1:1).

«Футболист команды ФК «Крумкачы» Евгений Шикавка был удален с поля за неспортивное поведение после ранее полученного предупреждения. Уходя с поля, он продемонстрировал оскорбительный жест в адрес соперника.

Рассмотрев рапорты судьи матча А.Василевича, делегата Ф.Летяго, видеозапись игры, протокол матча, а также письменное заявление футболиста дисциплинарный комитет АБФФ принял решение применить в отношении футболиста дисциплинарную санкцию в виде временной дисквалификации на 2 (два) матча «Беларусбанк – высшей лиги», включая поединки дублирующих составов.

Ответственность за совершенное нарушение предусмотрена частью 6 статьи 69 «Серьезные нарушения правил игры», частью 2 статьи 8 «Обстоятельства, учитываемые при применении дисциплинарного наказания» и в соответствии со статьями 15, 20, 39 Дисциплинарного кодекса АБФФ», – говорится в сообщении.

Напомним, Шикавка, уходя с поля показал жест «большой палец вниз». Это видно на видеозаписи эпизода.