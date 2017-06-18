|
Шикавка дисквалифицирован на два матча
19.06.2017 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Доме футбола состоялось заседание дисциплинарного комитета.
Был рассмотрен эпизод, произошедший в добавленное время матча 12 тура чемпионата Беларуси между «Крумкачами» и «Слуцком» (1:1).
«Футболист команды ФК «Крумкачы» Евгений Шикавка был удален с поля за неспортивное поведение после ранее полученного предупреждения. Уходя с поля, он продемонстрировал оскорбительный жест в адрес соперника.
Рассмотрев рапорты судьи матча А.Василевича, делегата Ф.Летяго, видеозапись игры, протокол матча, а также письменное заявление футболиста дисциплинарный комитет АБФФ принял решение применить в отношении футболиста дисциплинарную санкцию в виде временной дисквалификации на 2 (два) матча «Беларусбанк – высшей лиги», включая поединки дублирующих составов.
Ответственность за совершенное нарушение предусмотрена частью 6 статьи 69 «Серьезные нарушения правил игры», частью 2 статьи 8 «Обстоятельства, учитываемые при применении дисциплинарного наказания» и в соответствии со статьями 15, 20, 39 Дисциплинарного кодекса АБФФ», – говорится в сообщении.
Напомним, Шикавка, уходя с поля показал жест «большой палец вниз». Это видно на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Доме футбола состоялось заседание дисциплинарного комитета.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии