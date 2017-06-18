БАТЭ ничего не знает о своих возможных соперниках в Лиге чемпионов

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Тренерский штаб футбольного клуба БАТЭ (Борисов) планирует собрать максимум информации о возможных соперниках по второму квалификационному раунду Лиги чемпионов УЕФА, заявил главный тренер "желто-синих" Александр Ермакович.



© Sputnik/ Виктор Толочко БАТЭ в квалификации ЛЧ сыграет против чемпиона Армении или Андорры

В понедельник в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стартовых раундов нового сезона ЛЧ. БАТЭ начнет выступление в турнире со второго тура. Соперником борисовчан станет победитель пары "Алашкерт" (Армения) — "Санта-Колома" (Андорра).

"Сразу же подумалось, что в этом противостоянии у чемпиона Армении больше шансов на проход дальше. Тем более в прошлом году на стартовом этапе ереванцы одолели как раз-таки "Санта Колому". Но не нужно забегать вперед — планируем собирать максимум информации по обоим клубам", — приводит слова Ермаковича пресс-служба БАТЭ.

Специалист отметил, что о чемпионах Андорры информации у тренерского штаба белорусского клуба нет. "Ну а "Алашкерт", как и все армянские команды, наверняка имеет в составе немало быстрых и техничных игроков. Уже успел посмотреть в интернете состав — и увидел знакомые фамилии. Завен Бадоян когда-то выступал в БАТЭ, Артур Едигарян пару лет назад защищал цвета минского "Динамо", — сказал он и добавил, что сейчас "Алашкерт" проводит сборы в Минске.

Ермакович также подчеркнул, что межчемпионатная пауза в Армении и Андорре затрудняет поиск информации о потенциальных соперниках.

По словам специалиста, БАТЭ спокойно отнесся к жеребьевке. "Много раз говорил: от нас здесь ничего не зависит. Чему быть, того не миновать. Нужно принимать любой жребий и готовиться", — продолжил главком.

Ермакович отметил, что не лучшим выбором для борисовчан были бы словацкая "Жилина", венгерский "Гонвед", албанский "Кукеси".

Первую встречу 2-го раунда БАТЭ проведет на своем поле 11 или 12 июля, ответную в гостях — 18 или 19 июля.