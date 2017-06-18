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Сергей Гуренко: «Надо выходить, решать вопрос и попадать во второй раунд»
19.06.2017 16:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко так прокомментировал итоги жеребьевки первого раунда квалификации Лиги Европы, где столичный клуб сыграет с «Рунавиком».
– Хотелось получить соперника поближе к дому, все-таки далековато лететь. И чтобы менее затратно было. Что поделаешь? Будем играть.
По сопернику могу сказать то, что сейчас увидели – команда молодая, используют силовую манеру игры.
Самое главное, чтобы не было недооценки соперника. Надо выходить, решать вопрос и попадать во второй раунд.
– Во втором раунде победитель нашей пары встретится с победителем пары «Работнички» (Македония) – «Тре Пенне» (Сан-Марино)…
– Обсуждать соперников во втором раунде пока рано. Надо пройти первый.
– Начало еврокубковой квалификации всегда совпадает с открытием трансферного окна. Ожидается ли пополнение в «Динамо»?
– Надеюсь, что у нас будет усиление. То, что мы хотим усилиться и ищем игроков на ряд позиций – это скрывать ни от кого не буду. А как и когда это все произойдет – по факту все все и узнают. Всему свое время, – сказал Гуренко.
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко так прокомментировал итоги жеребьевки первого раунда квалификации Лиги Европы, где столичный клуб сыграет с...
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