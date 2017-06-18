Модрич обвиняется в даче ложных показаний в суде, игроку грозит от полугода до 5 лет тюрьмы

Полузащитник «Реала» Лука Модрич, выступивший в суде против бывшего президента загребского «Динамо» Здравко Мамича, обвиняется в даче ложных показаний.

Государственная прокуратура Хорватии заявила, что 31-летний хавбек находится под следствием в отношении подозреваемого лжесвидетельства.

Если обвинение докажет, что Модрич дал заведомо ложные показания, то, согласно пенитенциарной системе Хорватии, ему грозит тюремное заключение на срок от шести месяцев до пяти лет.

Модрич является ключевым свидетелем по делу Мамича, который обвиняется в присвоении 20 миллионов евро.

Напомним, что Модрич с 14 до 22 лет играл в загребском клубе. На суде он рассказал о своем переходе в «Тоттенхэм» в 2008 году, а также о деньгах, который получил по условиям контракта.