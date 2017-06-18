«Прессбол»: Долг «Нафтана» составляет 370 тыс долларов

Футбольный клуб «Нафтан» испытывает серьезные финансовые проблемы. Ранее сообщалось о том, что футболисты около пяти месяцев не получают зарплату. Имеются долги и за 2014 год.

По информации «Прессбола», долг «Нафтана» на данный момент составляет 700 тысяч деноминированных рублей (370 тысяч долларов).

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