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«Прессбол»: Долг «Нафтана» составляет 370 тыс долларов
19.06.2017 17:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Футбольный клуб «Нафтан» испытывает серьезные финансовые проблемы. Ранее сообщалось о том, что футболисты около пяти месяцев не получают зарплату. Имеются долги и за 2014 год.
По информации «Прессбола», долг «Нафтана» на данный момент составляет 700 тысяч деноминированных рублей (370 тысяч долларов).
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Футбольный клуб «Нафтан» испытывает серьезные финансовые проблемы.
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