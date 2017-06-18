ЧЕ по баскетболу: Беларусь проиграла Турции и покинула турнир

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Женская сборная Беларуси по баскетболу потерпела поражение от команды Турции и не смогла выйти в раунд плей-офф чемпионата Европы, сообщает Sputnik.

В понедельник на "Градец-Кралове Арене" в Чехии состоялся поединок в группе В между командами Беларуси и Турции. Игра завершилась со счетом 74:88 (14:20, 13:27, 11:19, 26:22) в пользу турчанок.

Белоруски завершили выступление на ЧЕ, не одержав ни одной победы в трех встречах. Напомним, 16 июня национальная сборная проиграла Италии со счетом 60:80, затем 17 июня Словакии — 68:59. Набрав три балла команда Натальи Трофимовой расположилась на последнем месте в своей группе и не смогла выйти в плей-офф.

Турция — 6 очков (3 игры) Италия — 3 (2) Словакия — 3 (2) Беларусь — 3 (3)