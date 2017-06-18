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Горячевских перейдет в минское «Динамо»

19.06.2017 18:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно Sport.tut.by, состав минского «Динамо» пополнит белорусский вратарь Степан Горячевских.

В последние годы 32-летний голкипер выступал в Казахстане, защищая цвета «Сарыарки», «Торпедо» и «Арлана».

За «Арлан» в прошлом регулярном сезоне чемпионата Казахстана он отразил 94,3% бросков. В КХЛ Горячевских играл за «Северсталь», «Югру» и «Донбасс».

С 2005 по 2013 годы вратарь играл за сборную Беларуси по хоккею.

 
 
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Как стало известно Sport.tut.by, состав минского «Динамо» пополнит белорусский вратарь Степан Горячевских.

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