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Михаил Захаров: «В плей-офф сборную Беларуси выводили только канадцы? Это не закономерность, им просто повезло»

19.06.2017 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров оценил успехи канадских специалистов на посту тренера национальной команды Беларуси.

- Есть закономерность: в плей-офф сборную Беларуси выводили только канадцы.

– Это не закономерность, им просто повезло. Когда пришли канадцы, в сборной выступали игроки совершенно другого уровня. Сколько тогда представителей НХЛ было? Братья Костицыны, Грабовский, Салей были в своих клубах на ведущих ролях. Многие хоккеисты выступали в России, пробившись туда без поддержки «Динамо». Конечно, результат будет! Чего ж они сейчас не могут его повторить? В 2005 году пришли канадцы, но за 12 лет ни одного достойного игрока не появилось.

- Но они ведь только за сборную отвечали.

– Такую сборную мог бы тренировать любой тренер, – заявил Захаров.

Михаил Захаров: «Наши хоккеисты будут работать 11 месяцев в году. Отпусков по 3-4 месяца больше не будет»

 
 
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров оценил успехи канадских специалистов на посту тренера национальной команды Беларуси.

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