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Сергей Ковальчук: «Есть шансы на проход в следующий раунд квалификации. Мы в это очень верим»

19.06.2017 19:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал итоги жеребьевки второго отборочного раунда Лиги Европы, по итогам которой клубу предстоит сыграть с победителем пары «Чихура» (Сачхере, Грузия) – «Райндорф» (Альтах, Австрия).

«Учитывая то, что во втором раунде мы были несеяные и могли попасть на очень серьезные европейские клубы, жеребьевку можно назвать удовлетворительной. Могло быть полегче, но могло и гораздо сложнее. В нашей корзине, например, был «Галатасарай» – турецкий топ-клуб.

Что касается соперников, то и «Чихура» и «Рейндольф» команды очень квалифицированные. Тот же австрийский чемпионат достаточно серьезного уровня, но шансы на проход в следующий раунд квалификации есть. Мы в это очень верим», – сказал Ковальчук.

 
 
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Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал итоги жеребьевки второго отборочного раунда Лиги Европы, по итогам которой клубу...

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