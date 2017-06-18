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Белорусские клубы узнали соперников в Лиге чемпионов и Лиге Европы

19.06.2017 19:26 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июн — Sputnik. Белорусские футбольные клубы — борисовский БАТЭ, солигорский "Шахтер", брестское и минское "Динамо" — узнали своих соперников в Лиге чемпионов и Лиге Европы, сообщает Sputnik.

Белорусские клубы узнали соперников в Лиге чемпионов и Лиге Европы
© Sputnik / Виктор Толочко
БАТЭ ничего не знает о своих возможных соперниках в Лиге чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне 19 июня прошла жеребьевка первых этапов футбольных Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Чемпион Беларуси БАТЭ начнет свое выступление в самом престижном еврокубковым турнире со второго отборочного раунда. Соперником подопечных Александра Ермаковича станет победитель пары первого тура "квалифая" "Алашкерт" (Армения) — "Санта-Колома" (Андорра). Борисовчане примут сильнейшую команду этой пары на своем поле 11 или 12 июля, а спустя неделю "желто-синие" проведут ответный матч на выезде.

"В Лиге Европы представлены сразу три отечественных клуба. Солигорский "Шахтер" в первом туре квалификации встретится с литовской "Судувой". Минское "Динамо" на этом же этапе сразится против "Рунавика" из Фарерских островов. Первые матчи состоятся 29 июня, ответные — 6 июля. Оба белорусских клуба стартуют играми на своих полях, а затем отправятся на выездные поединки.

Брестское "Динамо", ставшее обладателем Кубка Беларуси, начнет свою борьбу за трофей со второго раунда и встретится с победителем пары "Чихура" (Грузия) — "Рейндорф" (Австрия). Первые матчи пройдут 13 июля, ответные 20 июля. Команда начнет игры на выезде.

 
Теги: Минск
 
 
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Сразу четыре белорусских клуба принимают участие в борьбе за трофеи двух самых престижных футбольных турниров Старого Света.

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