Белорусские клубы узнали соперников в Лиге чемпионов и Лиге Европы

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Белорусские футбольные клубы — борисовский БАТЭ, солигорский "Шахтер", брестское и минское "Динамо" — узнали своих соперников в Лиге чемпионов и Лиге Европы, сообщает Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко БАТЭ ничего не знает о своих возможных соперниках в Лиге чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне 19 июня прошла жеребьевка первых этапов футбольных Лиги чемпионов и Лиги Европы .

Чемпион Беларуси БАТЭ начнет свое выступление в самом престижном еврокубковым турнире со второго отборочного раунда. Соперником подопечных Александра Ермаковича станет победитель пары первого тура "квалифая" "Алашкерт" (Армения) — "Санта-Колома" (Андорра). Борисовчане примут сильнейшую команду этой пары на своем поле 11 или 12 июля, а спустя неделю "желто-синие" проведут ответный матч на выезде.

"В Лиге Европы представлены сразу три отечественных клуба. Солигорский "Шахтер" в первом туре квалификации встретится с литовской "Судувой". Минское "Динамо" на этом же этапе сразится против "Рунавика" из Фарерских островов. Первые матчи состоятся 29 июня, ответные — 6 июля. Оба белорусских клуба стартуют играми на своих полях, а затем отправятся на выездные поединки.

Брестское "Динамо", ставшее обладателем Кубка Беларуси , начнет свою борьбу за трофей со второго раунда и встретится с победителем пары "Чихура" (Грузия) — "Рейндорф" (Австрия). Первые матчи пройдут 13 июля, ответные 20 июля. Команда начнет игры на выезде.