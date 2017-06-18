|
Леонид Подлипский: «Сегодня был снят арест со счетов клуба, на них была перечислена определенная сумма»
19.06.2017 20:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор «Нафтана» Леонид отметил, что на счета клуба поступила определенная сумма, которой, впрочем, на многое не хватит.
– 19 июня был снят арест со счетов клуба, теперь мы можем проводить операции. На них была перечислена определенная сумма, однако многих проблем она не решит. Значительная часть денег ушла на оплату налогов. Кроме того, надо рассчитываться по долгам, кредитам. Весной брали кредит, чтобы как-то выживать. А ведь нужно еще выполнять финансовый критерий — отчислять 25 процентов на детско-юношеский футбол.
– Хоть на одну зарплату футболистам хватит?
– Какая-то часть останется, будем ее распределять, – сказал Подлипский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Леонид Подлипский: «Сегодня был снят арест со счетов клуба, на них была перечислена определенная сумма»
Директор «Нафтана» Леонид отметил, что на счета клуба поступила определенная сумма, которой, впрочем, на многое не хватит.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии