Наталья Марченко: «Трофимова была брошена на амбразуру. Я ей не завидую»

Бывшая баскетболистка сборной Беларуси Наталья Марченко оценила выступление команды на Евробаскете-2017.

Очень расстроена. Всегда желала девчонкам побед. Но такова жизнь. Нужно делать работу над ошибками и двигаться вперед.

Наталья Владимировна была брошена на амбразуру. В хорошем или в плохом смысле этого слова. Ей, наверное, как молодому и свежему наставнику, – нелегко пришлось. Я ей не завидую. Все-таки с помощью, поддержкой и знаниями Буяльского этот тренерский коллектив был бы более цельным. Но ей пришлось работать. Надо отдать должное ее смелости и отваге. Жаль, что у девчонок не все получилось. Но нужно делать выводы. И теперешним лидерам поддержать остальных и подумать.

– За боротом турнира оказались Веремеенко и Левченко. Это тоже сказалось?

– Естественно. Тяжело заменить лидеров и легенд белорусского баскетбола. Но такова жизнь. Девчонки не молодеют. И им уже сегодня нужно расставлять приоритеты. Они уже более 10 лет отдали сборной. Это дорогого стоит. И мы благодарны им за это.

Здесь вопрос о достойной замене. Гаспер и Кресс эту ношу несли достойно на своих плечах. К сожалению, что-то получалось, а что-то – нет.

Может, турнир такого уровня – не самая лучшая репетиция для молодых игроков. Но выбирать не приходиться. Но на самом деле это большой шанс для молодежи проявить себя. И нужно быть смелее и по-хорошему наглым, чтобы удержаться на этом пьедестале.

Но Наталья Владимировна сильная и справится с определенными возложенными ее задачами. Хочется пожелать руководство создать для нее благоприятные условия. И дать ей свободу действий и время поработать. Может, что-то поменять. Молодежь есть. Она полна желания. Может, где-то не хватает опыта. Уровень чемпионата оставляет желать лучшего. Это очевидно. Думаю, надо просто дать время. А мы всегда поддержим, – сказала Марченко в эфире программы «PRO Спорт. Итоги недели» на «Беларусь 5».