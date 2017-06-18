Наталья Трофимова:  «Не боюсь критики сверху. Нет. Это работа тренера»

Главный тренер женской сборной Беларуси Наталья Трофимова прокомментировала итоги выступления национальной команды на чемпионате Европы.

– Все-таки что пошло не так?

– Сказалось отсутствие «центров». Рассчитывали, что Гаспер сможет осилить задачу, она провела большую работу. Мы знали о ее проблемах со здоровьем, старались беречь. Но, к сожалению, у нее сильно опухло колено, и во втором матче я ее практически не могла выпустить.

– Можно ли сказать, что на турнире в сборной не появилось лидера?

– Я и не рассчитывала, что он появится – результативный, забивающий по двадцать очков. Каждый должен был качественно отработать в защите и нападении. Наши проблемы были в обороне. Набирали шестьдесят очков, что делали обычно. Здесь все сборные примерно столько забрасывают, а если хуже выглядят в защите – проигрывают. Понятно, что мы никого не научим забивать за короткий срок. Должны были сыграть в обороне. А получилось, что каждый игрок на своей позиции периодически проваливался.

– Критики сверху не боитесь?

– Нет. Это работа тренера. У нас в спорте все любят, могут и, наверное, должны критиковать.

– Ощущали поддержку Максима Рыженкова?

– Понятно, что он тоже расстроен результатом. Но его поддержку мы чувствовали постоянно, – сказала Трофимова.