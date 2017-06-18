ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наталья Трофимова:  «Не боюсь критики сверху. Нет. Это работа тренера»

19.06.2017 21:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер женской сборной Беларуси Наталья Трофимова прокомментировала итоги выступления национальной команды на чемпионате Европы.

– Все-таки что пошло не так?

– Сказалось отсутствие «центров». Рассчитывали, что Гаспер сможет осилить задачу, она провела большую работу. Мы знали о ее проблемах со здоровьем, старались беречь. Но, к сожалению, у нее сильно опухло колено, и во втором матче я ее практически не могла выпустить.

– Можно ли сказать, что на турнире в сборной не появилось лидера?

– Я и не рассчитывала, что он появится – результативный, забивающий по двадцать очков. Каждый должен был качественно отработать в защите и нападении. Наши проблемы были в обороне. Набирали шестьдесят очков, что делали обычно. Здесь все сборные примерно столько забрасывают, а если хуже выглядят в защите – проигрывают. Понятно, что мы никого не научим забивать за короткий срок. Должны были сыграть в обороне. А получилось, что каждый игрок на своей позиции периодически проваливался.

– Критики сверху не боитесь?

– Нет. Это работа тренера. У нас в спорте все любят, могут и, наверное, должны критиковать.

– Ощущали поддержку Максима Рыженкова?

– Понятно, что он тоже расстроен результатом. Но его поддержку мы чувствовали постоянно, – сказала Трофимова.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер женской сборной Беларуси Наталья Трофимова прокомментировала итоги выступления национальной команды на чемпионате Европы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Наталья Марченко: «Трофимова была брошена на амбразуру. Я ей не завидую»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика