«Беларусь 5» в прямом эфире покажет первый матч Азаренко после возвращения  

«Беларусь 5» в прямом эфире покажет первый матч белоруски Виктории Азаренко после возвращения в WTA-тур.

Напомним, Азаренко 20 июня сыграет с японкой Рисой Одзаки (74 WТА) в первом круге турнира в Испании «Mallorca Open». Начало поединка – не ранее 20.00 по белорусскому времени.

Напомним, Азаренко возвращается в тур после годичного перерыва, связанного с рождением сына.