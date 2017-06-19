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«Беларусь 5» в прямом эфире покажет первый матч Азаренко после возвращения  

19.06.2017 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Беларусь 5» в прямом эфире покажет первый матч белоруски Виктории Азаренко после возвращения в WTA-тур.

Напомним, Азаренко 20 июня сыграет с японкой Рисой Одзаки (74 WТА) в первом круге турнира в Испании «Mallorca Open». Начало поединка – не ранее 20.00 по белорусскому времени.

Напомним, Азаренко возвращается в тур после годичного перерыва, связанного с рождением сына.

 
 
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«Беларусь 5» в прямом эфире покажет первый матч белоруски Виктории Азаренко после возвращения в WTA-тур.

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