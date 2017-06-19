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Минское "Динамо" подписало контракт с вратарем Степаном Горячевских

19.06.2017 21:18 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июн — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" подписал соглашение с голкипером Степаном Горячевских, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Минское "Динамо" подписало контракт с вратарем Степаном Горячевских
© Sputnik/ Констанция Ждановская
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Ранее в понедельник СМИ сообщили, что "зубры" нашли себе второго вратаря, им стал белорус Степан Горячевских.

"Минское "Динамо" подписало двустороннее соглашение на один год с вратарем Степаном Горячевских", — говорится в сообщении.

Вместе с тем на момент написания заметки информации о заключении контракта с 32-летним хоккеистом на сайте "Динамо" пока нет.

Кроме того, известно, что "бело-синие" подписали пробный контракт с нападающим 20-летним Русланом Васильчуком.

В последние годы Горячевских защищал цвета "Сарыарки", "Торпедо" и "Арлана" (все из Казахстана). В КХЛ Горячевских играл за "Северсталь", "Югру" и "Донбасс". С 2005 по 2013 годы вратарь играл за сборную Беларуси. 

 
Теги: Минск
 
 
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Двустороннее соглашение с 31-летним белорусским голкипером рассчитано на один год.

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