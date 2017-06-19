Кубок конфедераций: сборная Германии обыграла Австралию

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Сборная Германии по футболу нанесла поражение команде Австралии в рамках группового раунда Кубка конфедераций со счетом 2:3, сообщает Sputnik.

Матч группы В Австралия — Германия состоялся в понедельник на стадионе "Фишт" в Сочи. В составе действующих чемпионов мира отметились Ларс Штиндль (5-я минута), Юлиан Дракслер (44-я, с пенальти) и Леон Горецка (48-я). У австралийцев забили Томас Рогич (41-я) и Томи Юрич (56-я).

Главный тренер сборной Австралии по футболу Ангелос Постекоглу заявил, что разочарован игрой своей команды. По его словам, австралийцы приехали на турнир не проигрывать. "Выходить против лучших непросто. Ребята выложились и делали то, что мы хотели. Это мое поражение, моя ответственность", — сказал Постекоглу на пресс-конференции.

После первого тура в квартете В по три очка имеют команды Чили и Германии, которые во втором туре 22 июня сыграют между собой на "Казань Арене". В другом матче в этот же день австралийцы встретятся с камерунцами на стадионе "Санкт-Петербург".

В группе А сборная России 21 июня в Москве будет сражаться с чемпионами Европы португальцами, а в Сочи силами померятся команды Мексики и Новой Зеландии.

Положение команд в группах:

А

Россия — 3 очка (1 игра) Португалия — 1 (1) Мексика — 1 (1) Новая Зеландия — 1 (1)

В

Чили — 3 (1) Германия — 3 (1) Австралия — 0 (1) Камерун — 0 (1)

После завершения группового этапа по две лучшие сборные выйдут в полуфинальную стадию, матчи которой примут Казань (28 июня) и Сочи (29 июня). Встреча за бронзу пройдет 2 июля в Москве, решающий поединок состоится в Санкт-Петербурге.