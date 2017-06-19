ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кубок конфедераций: сборная Германии обыграла Австралию

19.06.2017 20:50 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Сборная Германии по футболу нанесла поражение команде Австралии в рамках группового раунда Кубка конфедераций со счетом 2:3, сообщает Sputnik.

Кубок конфедераций: сборная Германии обыграла Австралию
© Инфографика
Кубок конфедераций 2017: правила поведения зрителей

Матч группы В Австралия — Германия состоялся в понедельник на стадионе "Фишт" в Сочи. В составе действующих чемпионов мира отметились Ларс Штиндль (5-я минута), Юлиан Дракслер (44-я, с пенальти) и Леон Горецка (48-я). У австралийцев забили Томас Рогич (41-я) и Томи Юрич (56-я).

Главный тренер сборной Австралии по футболу Ангелос Постекоглу заявил, что разочарован игрой своей команды. По его словам, австралийцы приехали на турнир не проигрывать. "Выходить против лучших непросто. Ребята выложились и делали то, что мы хотели. Это мое поражение, моя ответственность", — сказал Постекоглу на пресс-конференции.

После первого тура в квартете В по три очка имеют команды Чили и Германии, которые во втором туре 22 июня сыграют между собой на "Казань Арене". В другом матче в этот же день австралийцы встретятся с камерунцами на стадионе "Санкт-Петербург".

В группе А сборная России 21 июня в Москве будет сражаться с чемпионами Европы португальцами, а в Сочи силами померятся команды Мексики и Новой Зеландии. 

Положение команд в группах:

А

  1. Россия — 3 очка (1 игра)
  2. Португалия — 1 (1)
  3. Мексика — 1 (1)
  4. Новая Зеландия — 1 (1)

В

  1. Чили — 3 (1)
  2. Германия — 3 (1)
  3. Австралия — 0 (1)
  4. Камерун — 0 (1)

После завершения группового этапа по две лучшие сборные выйдут в полуфинальную стадию, матчи которой примут Казань (28 июня) и Сочи (29 июня). Встреча за бронзу пройдет 2 июля в Москве, решающий поединок состоится в Санкт-Петербурге.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Германии принимает участие в третьем Кубке конфедераций, австралийская команда — в четвертом. Лучшим результатом немецких футболистов на турнире...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Наталья Марченко: «Трофимова была брошена на амбразуру. Я ей не завидую»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика