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Виктор Радьков: «Задача брестского «Динамо» на нынешний год – выйти на среднюю посещаемость в 7000 человек»

20.06.2017 10:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор по развитию брестского «Динамо» Виктор Радьков сообщил о медийности клуба.

«Кураньи? Хорошая история о том, как продвинуть свой бренд. Охват в Европе составил 14 млн, в России — не менее 2 млн. Если бы подписали Кевина, пошумели бы еще. Хотя мы и без того стали самым медийным клубом страны. Наши соцсети абсолютно конвертабельны. Мы даем сообщения в соцсетях, и этого хватает, чтобы собрать аудиторию минимум в 1000 человек без дополнительной рекламы. На матчах с БАТЭ аудитория составила 9200 и 9100 зрителей — и это в апрельские дождливые вечера. Наш фан-шоп не успевает покрывать запросы населения. Люди оделись в одинаковые цвета, покупают кружки с изображениями футболистов.

Посещаемость ниже 4000 у нас будет, только если мы проиграем битву даче и шашлыку. Нормальный процесс, тем более начался travel season. Но люди в городе уже привыкли приходить на стадион как минимум за активностью. За счет активаций в гостевой зоне каждый наш матч превращается в мини-фестиваль. Задача на нынешний год — выйти на среднюю посещаемость в 7000 человек. И мы ее достигнем», – заявил Радьков.

После 12-ти туров чемпионата Беларуси средняя посещаемость домашних матчей брестского «Динамо» — 5474 зрителя.

 
 
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Директор по развитию брестского «Динамо» Виктор Радьков сообщил о медийности клуба.

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