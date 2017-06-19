Максим Краснобаев: «Зарплаты в лиге – 3-7 тысяч долларов. В «Динамо» самые высокооплачиваемые – Торрес и Чиди»

Коммерческий директор брестского «Динамо» Максим Краснобаев рассказал о зарплатах в клубе.

«Если говорить о зарплатах, мы стараемся придерживаться разумных среднерыночных значений. Это касается и персонала, и футболистов. Безусловно, в Беларуси есть ряд клубов, в которых средние зарплаты выше, чем в нашем.

Когда в Беларуси было жирно, встречались оклады и по $15 тыс. Сейчас такое может позволить себе один клуб. В широком диапазоне зарплаты по лиге — 3-7 тысяч долларов. В нашем клубе самые высокие зарплаты — у Торреса и Чиди. Остальные получают меньше», – сказал Краснобаев.