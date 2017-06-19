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Максим Краснобаев: «Зарплаты в лиге – 3-7 тысяч долларов. В «Динамо» самые высокооплачиваемые – Торрес и Чиди»
20.06.2017 10:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Коммерческий директор брестского «Динамо» Максим Краснобаев рассказал о зарплатах в клубе.
«Если говорить о зарплатах, мы стараемся придерживаться разумных среднерыночных значений. Это касается и персонала, и футболистов. Безусловно, в Беларуси есть ряд клубов, в которых средние зарплаты выше, чем в нашем.
Когда в Беларуси было жирно, встречались оклады и по $15 тыс. Сейчас такое может позволить себе один клуб. В широком диапазоне зарплаты по лиге — 3-7 тысяч долларов. В нашем клубе самые высокие зарплаты — у Торреса и Чиди. Остальные получают меньше», – сказал Краснобаев.
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Максим Краснобаев: «Зарплаты в лиге – 3-7 тысяч долларов. В «Динамо» самые высокооплачиваемые – Торрес и Чиди»
Коммерческий директор брестского «Динамо» Максим Краснобаев рассказал о зарплатах в клубе.
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