КХЛ. Горячевских подписал однолетний двусторонний контракт с минским «Динамо»

Белорусский голкипер Степан Горячевских подписал однолетний двусторонний контракт с минским «Динамо».

В последние годы 32-летний голкипер выступал в Казахстане, защищая цвета «Сарыарки», «Торпедо» и «Арлана».

За «Арлан» в прошлом регулярном сезоне чемпионата Казахстана он отразил 94,3% бросков. В КХЛ Горячевских играл за «Северсталь», «Югру» и «Донбасс».

С 2005 по 2013 годы вратарь играл за сборную Беларуси по хоккею.