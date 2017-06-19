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КХЛ. Горячевских подписал однолетний двусторонний контракт с минским «Динамо»
20.06.2017 10:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский голкипер Степан Горячевских подписал однолетний двусторонний контракт с минским «Динамо».
В последние годы 32-летний голкипер выступал в Казахстане, защищая цвета «Сарыарки», «Торпедо» и «Арлана».
За «Арлан» в прошлом регулярном сезоне чемпионата Казахстана он отразил 94,3% бросков. В КХЛ Горячевских играл за «Северсталь», «Югру» и «Донбасс».
С 2005 по 2013 годы вратарь играл за сборную Беларуси по хоккею.
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Белорусский голкипер Степан Горячевских подписал однолетний двусторонний контракт с минским «Динамо».
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