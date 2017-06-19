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Билеты на бой Мэйвезера и МакГрегора стоят от 2 до 90 тысяч долларов

20.06.2017 08:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В продажу поступили билеты на бой между экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором МакГрегором, который пройдет 26 августа в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena (вмещает 20 000 зрителей).

Популярный онлайн-сервис продажи билетов Viagogo предлагает заплатить за самый дешевый билет на последний ряд 2 000 долларов. Билеты на места в первых рядах стоят до 90 000 долларов.

Напомним, ожидаемый доход от проведения боя, который определят деньги за билеты и продажи трансляций поединка на Showtime, – рекордные для бокса 600 миллионов долларов.

 

 
 
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В продажу поступили билеты на бой между экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором МакГрегором, который пройдет 26 августа в Лас-Вегасе на...

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