Александр Панков: «Милевский мечтает вернуться в киевское «Динамо»

Агент нападающего «Тосно» Артема Милевского Александр Панков заявил, что форвард мечтает вернуться в киевское «Динамо».

«Думаю, что шансов очень мало. Скорее всего, их нет. Не из-за того, что Артем не хочет вернуться в «Динамо», руководство киевлян не особо горит желанием вернуть Милевского. Потому что если бы это желание было, я знал бы об этом.

Конечно же, у Артема есть мечта вернуться в родной клуб, но, к сожалению, такой вариант исключен. Если этим летом Милевский куда-то и перейдет, то это будет европейский чемпионат или азиатский. Все зависит от предложений.

Если же ничего стоящего не поступит, то Артем будет выполнять свои контрактные обязательства в «Тосно», – сказал Панков.