Сегодня Спартаку Мироновичу исполнилось 79 лет

Сегодня известному белорусскому тренеру Спартаку Мироновичу исполнилось 79 лет.

С 1976-го по 2016-й годы Миронович руководил минским СКА. За это время на счету специалиста следующие награды: 6-кратный чемпион СССР, 2-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов, 2-кратный обладатель Кубка обладателей кубков европейских стран, обладатель Кубка Вызова, 10-кратный чемпион Беларуси.

Сейчас Миронович работает в СКА в должности тренера по научно-методической работе.