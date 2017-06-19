ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сегодня Спартаку Мироновичу исполнилось 79 лет

20.06.2017 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня известному белорусскому тренеру Спартаку Мироновичу исполнилось 79 лет.

С 1976-го по 2016-й годы Миронович руководил минским СКА. За это время на счету специалиста следующие награды: 6-кратный чемпион СССР, 2-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов, 2-кратный обладатель Кубка обладателей кубков европейских стран, обладатель Кубка Вызова, 10-кратный чемпион Беларуси.

Сейчас Миронович работает в СКА в должности тренера по научно-методической работе.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня известному белорусскому тренеру Спартаку Мироновичу исполнилось 79 лет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Виктор Радьков: «Задача брестского «Динамо» на нынешний год – выйти на среднюю посещаемость в 7000 человек»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика