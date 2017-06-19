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Сегодня Спартаку Мироновичу исполнилось 79 лет
20.06.2017 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня известному белорусскому тренеру Спартаку Мироновичу исполнилось 79 лет.
С 1976-го по 2016-й годы Миронович руководил минским СКА. За это время на счету специалиста следующие награды: 6-кратный чемпион СССР, 2-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов, 2-кратный обладатель Кубка обладателей кубков европейских стран, обладатель Кубка Вызова, 10-кратный чемпион Беларуси.
Сейчас Миронович работает в СКА в должности тренера по научно-методической работе.
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Сегодня известному белорусскому тренеру Спартаку Мироновичу исполнилось 79 лет.
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