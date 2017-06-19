За год в брестское «Динамо» вложено 3,3 миллиона долларов, 150 тысяч потрачено на продвижение

За последний год в брестское «Динамо» было вложено 3,3 миллиона долларов, сообщил коммерческий директор клуба Максим Краснобаев.

Пятая их часть уходит на недавно созданную академию. Все остальное — условно взрослая команда: персонал (больше сотни человек с учетом футболистов), реклама, проведение футболов.

«На продвижение уходит примерно двадцатая часть бюджета — это порядка 150 тысяч долларов. Тяжело сказать относительно других клубов, но в Беларуси больше никто, кажется, так не вкладывается», – сказал Краснобаев.

Проведение матча на «Брестском» стоит порядка 2 тысяч долларов. Примерно столько же зарабатывает в месяц открытый фан-шоп клуба.