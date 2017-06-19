ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За год в брестское «Динамо» вложено 3,3 миллиона долларов, 150 тысяч потрачено на продвижение

20.06.2017 11:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

За последний год в брестское «Динамо» было вложено 3,3 миллиона долларов, сообщил коммерческий директор клуба Максим Краснобаев.

Пятая их часть уходит на недавно созданную академию. Все остальное — условно взрослая команда: персонал (больше сотни человек с учетом футболистов), реклама, проведение футболов.

«На продвижение уходит примерно двадцатая часть бюджета — это порядка 150 тысяч долларов. Тяжело сказать относительно других клубов, но в Беларуси больше никто, кажется, так не вкладывается», – сказал Краснобаев.

Проведение матча на «Брестском» стоит порядка 2 тысяч долларов. Примерно столько же зарабатывает в месяц открытый фан-шоп клуба.

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последний год в брестское «Динамо» было вложено 3,3 миллиона долларов, сообщил коммерческий директор клуба Максим Краснобаев.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сегодня Спартаку Мироновичу исполнилось 79 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика