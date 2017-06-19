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В 11-м туре первой лиги Беларуси установлен рекорд сезона по средней посещаемости

20.06.2017 11:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Средняя посещаемость матчей 11-го тура чемпионата Беларуси в первой лиге составила 675 зрителей. Это лучший показатель в сезоне.

Наибольший интерес вызвали поединки «Слоним-2017» – «Неман-Агро» (1650) и «Смолевичи СТИ» – «Луч» (900).

Меньше всего интереса вызвали у аудитории противостояния «Локомотив» – «Энергетик-БГУ» (250) и «Лида» – «Сморгонь» (300).

Остальные матчи собрали на трибунах следующее количество зрителей: «Белшина» – «Гранит» (800), «Осиповичи» – «Орша» (600), «Химик» – «Волна» (400) и «Торпедо» Минск – «Барановичи» (500).

После 11-ти туров самыми посещаемыми командами остаются «Слоним-2017» (923), «Белшина» (868) и «Орша» (658). Меньше всего болельщиков в среднем приходят на домашние игры «Луча» (206), «Энергетика-БГУ» (208) и «Лиды» (260).

В 11-м туре первой лиги Беларуси установлен рекорд сезона по средней посещаемости

 
Теги: Минск
 
 
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Средняя посещаемость матчей 11-го тура чемпионата Беларуси в первой лиге составила 675 зрителей.

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