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Сергей Рутенко: «Убедился, что в Беларуси можно спокойно выстраивать бизнес на законных основаниях и без какого-либо покровительства»

20.06.2017 12:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-игрок сборной Беларуси Сергей Рутенко рассказал о своем бизнесе.

«Это бизнес-проект в Беларуси, но пока еще он находится на стадии запуска и мне бы не хотелось вдаваться в подробности. Могу лишь сказать, что меня условия для ведения бизнеса в Беларуси устраивают. Особенно в сравнении, например, с Испанией.

Многим кажется, что в Европе все намного лучше, а у нас все плохо и уныло. На самом же деле бюрократии в Испании не меньше, чем у нас, а налогообложение гораздо более болезненное – до 50% ставки доходят. И я уже убедился, что в Беларуси можно совершенно спокойно выстраивать бизнес на законных основаниях, делать это прозрачно и без какого-либо покровительства. Это мое личное мнение, которое основано на собственном опыте.

Когда мне говорят о проблемах с бизнесом в Беларуси, я всегда спрашиваю: «А что мешает взять и перевести бизнес в другую страну, в ту же Испанию?». Но никто этого не делает, значит, не так уж все и плохо.

Везде людям тяжело и всегда кажется, что хорошо где-то там, где нас нет. Я 15 лет прожил за пределами Беларуси, и для меня это очевидное заблуждение. Так же спокойно я отношусь и к высказываниям людей, которые жалуются на жизнь. Такие люди есть везде, во всех странах. А кто их заставляет жить не так, как им бы хотелось? Я уверен, что каждый человек может добиться всего, где бы он ни жил. Вопрос лишь в том, насколько сильно он этого хочет и на что он готов ради этого», – сказал Рутенко.

 
 
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