Азаренко впервые после рождения ребенка сыграет первый матч

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сыграет во вторник первый матч после рождения ребенка, игра состоится в испанской Мальорке.

Первой соперницей Азаренко станет 73-я ракетка мира Риса Одзаки из Японии — игра начнется в 20:00 по белорусскому времени.

Белорусская теннисистка стала мамой в декабре прошлого года — в семье спортсменки появился мальчик Лео.

Перед турниром Азаренко долгое время провела в Минске, где тренировалась под руководством нового тренера, американца Майкла Джойса, который ранее тренировал россиянку Марию Шарапову.

Публикация от Victoria Azarenka (@vichka35) Июн 17 2017 в 11:33 PDT

Азаренко активно пользуется инстаграмом, в котором выкладывает фото с тренировок или со своим малышом, однако желание достойно вернуться в большой спорт, видимо взяло верх над соцсетями — последняя иллюстрация на ее страничке появилась три дня назад — теннисистка купалась в бассейне со своим малышом.