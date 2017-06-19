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Азаренко впервые после рождения ребенка сыграет первый матч

20.06.2017 12:33 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июн — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сыграет во вторник первый матч после рождения ребенка, игра состоится в испанской Мальорке.

Первой соперницей Азаренко станет 73-я ракетка мира Риса Одзаки из Японии — игра начнется в 20:00 по белорусскому времени.

Белорусская теннисистка стала мамой в декабре прошлого года — в семье спортсменки появился мальчик Лео.

Перед турниром Азаренко долгое время провела в Минске, где тренировалась под руководством нового тренера, американца Майкла Джойса, который ранее тренировал россиянку Марию Шарапову.

 

 

Азаренко активно пользуется инстаграмом, в котором выкладывает фото с тренировок или со своим малышом, однако желание достойно вернуться в большой спорт, видимо взяло верх над соцсетями — последняя иллюстрация на ее страничке появилась три дня назад — теннисистка купалась в бассейне со своим малышом.

 
Теги: Минск
 
 
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Соперницей нашей соотечественницы станет 73-я ракетка мира японка Риса Одзаки – игра состоится вечером.

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