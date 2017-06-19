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Мальорка (WTA). Азаренко встретится с Одзаки
20.06.2017 12:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первом круге турнира на Мальорке его первая ракетка Анастасия Павлюченкова сыграет с Сарой Соррибес-Тормо (WC).
Mallorca Open
Кальвия, Испания
19 – 25 июня 2017
International
Призовой фонд – 250 000 долларов
Открытые корты, трава
Первый круг
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В первом круге турнира на Мальорке его первая ракетка Анастасия Павлюченкова сыграет с Сарой Соррибес-Тормо (WC).
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