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Мальорка (WTA). Азаренко встретится с Одзаки

20.06.2017 12:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В первом круге турнира на Мальорке его первая ракетка Анастасия Павлюченкова сыграет с Сарой Соррибес-Тормо (WC).

Mallorca Open

Кальвия, Испания

19 – 25 июня 2017

International

Призовой фонд – 250 000 долларов

Открытые корты, трава

Первый круг

Риса Одзаки (Япония)  Виктория Азаренко (Беларусь)
Дата проведения
20 июня, 18.00
Онлайн матча

 

Анастасия Павлюченкова (Россия)  Сара Соррибес-Тормо (Испания)
Дата проведения
20 июня, 11.30
Онлайн матча

 

 

Анастасия Севастова (Латвия)  Элиза Мертенс (Бельгия)
7:65:76:1
Дата проведения
19 июня, 12.45
Онлайн матча

 

Елена Янкович (Сербия)  Каролин Гарсия (Франция)
Дата проведения
20 июня, 11.30
Онлайн матча

 

Карла Суарес-Наварро (Испания)  Кэтрин "СиСи" Беллис (США)
Дата проведения
20 июня, 16.00
Онлайн матча

 

Сабин Лисицки (Германия)  Кики Бертенс (Голландия)
Дата проведения
20 июня, 13.00
Онлайн матча

 

Роберта Винчи (Италия)  Сара Эррани (Италия)
Дата проведения
20 июня, 10.10
Онлайн матча

 

Ана Конюх (Хорватия)  Онс Жабер (Тунис)
Дата проведения
20 июня, 14.30
Онлайн матча

 

Кристина Плишкова (Чехия)  Тимеа Бабош (Венгрия)
6:23:66:3
Дата проведения
19 июня, 16.10
Онлайн матча

 

Франческа Скьявоне (Италия)  Эжени Бушар (Канада)
Дата проведения
20 июня, 13.00
Онлайн матча

 

Юлия Гергес (Германия)  Лара Аррубаррена (Испания)
Дата проведения
20 июня, 10.10
Онлайн матча

 

Полин Парментье (Франция)  Яна Чепелова (Словакия)
Дата проведения
20 июня, 10.10
Онлайн матча

 

Варвара Лепченко (США)  Вероника Сепеде Ройг (Парагвай)
Дата проведения
20 июня, 14.30
Онлайн матча

 

Кирстен Флипкенс (Бельгия)  Мэнди Минелла (Люксембург)
Дата проведения
20 июня, 11.30
Онлайн матча

 

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)  Шелби Роджерс (США)
Дата проведения
20 июня, 13.00
Онлайн матча

 

Анна Калинская (Россия)  Мона Бартель (Германия)
Дата проведения
20 июня, 11.30
Онлайн матча
 
 
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В первом круге турнира на Мальорке его первая ракетка Анастасия Павлюченкова сыграет с Сарой Соррибес-Тормо (WC).

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