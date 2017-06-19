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КХЛ. «Салават Юлаев» заключил предварительное соглашение со Скривенсом

20.06.2017 13:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Канадский голкипер Бен Скривенс, вероятнее всего, продолжит карьеру в клубе КХЛ «Салават Юлаев», сообщает «БИЗНЕС Online».

«Главным претендентом на место в «Салавате Юлаеве» является 30-летний канадец Бен Скривенс. Прошлый сезон стал для него дебютным в КХЛ, в котором вратарь сумел помочь скромному минскому «Динамо» стать пятой командой на Западе. Сам Скривенс при этом стал лучшим в лиге по числу побед (28), по голевым передачам (3), а по количеству «сухих» матчей (8) уступил лишь Александру Еременко (9).

Из всех вратарей, выступавших в КХЛ в прошлом сезоне, Скривенс сыграл в НХЛ больше всех – у него 144 матча и шанс стать первым номером сборной Канады на предстоящих Олимпийских играх.

По информации «БИЗНЕС Online», «Салават Юлаев» заключил с игроком предварительное соглашение и помешать состояться этому переходу может лишь гипотетический контракт в НХЛ. И то, если ему предложат одностороннее соглашение», – сообщает издание.

 
 
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Канадский голкипер Бен Скривенс, вероятнее всего, продолжит карьеру в клубе КХЛ «Салават Юлаев», сообщает «БИЗНЕС Online».

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