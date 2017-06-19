Виктор Радьков: «Были готовы предоставить Кураньи возможность практики. Несколько матчей с учетом Кубка»

Директор по развитию брестского «Динамо» Виктор Радьков вспомнил историю с неудавшимся подписанием форварда Кевина Кураньи.

«Обоюдоудобный момент. Кевин не подписался ни в одном клубе. Известный всем по кейсу Александра Глеба агент Николай Шпилевский при встрече предложил: «Есть идея пригласить Кураньи. Он мой друг. С удовольствием приедет на ваши сборы в Турцию».

Плюс он сомневался, заканчивать карьеру или нет. Мы были готовы предоставить возможность практики. Несколько матчей с учетом Кубка он бы мог отыграть. Подготовили нормальный фото- и видеоконтент, объяснили ситуацию. Но люди выцепили то, что им интересно.

В итоге в какой-то момент я открыл Lenta.ru и прочитал: «Кураньи находится в Бресте и подписал контракт». Учитывая аудиторию ресурса, естественно, началась истерия. Пошла волна, которая накрыла игрока со стороны Италии и Германии. Звонили журналисты, спрашивали, что происходит», – сказал Радьков.