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Прокуратура Испании обвинила Моуринью в неуплате налогов на сумму 3,3 млн евро

20.06.2017 14:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Прокуратура Испании выдвинула обвинения бывшему главному тренеру «Реал» Жозе Моуринью.

Португальский тренер, ныне возглавляющий «Манчестер Юнайтед», обвиняется в неуплате налогов.

Сообщается, что в период с 2011 по 2012-й год 54-летний Моуринью уклонился от уплаты налогов на общую сумму 3,3 миллиона евро.

Напомним, что на прошлой неделе обвинения в неуплате налогов были выдвинуты нападающему «Реала» Криштиану Роналду.

 
 
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Прокуратура Испании выдвинула обвинения бывшему главному тренеру «Реал» Жозе Моуринью.

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