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Прокуратура Испании обвинила Моуринью в неуплате налогов на сумму 3,3 млн евро
20.06.2017 14:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Прокуратура Испании выдвинула обвинения бывшему главному тренеру «Реал» Жозе Моуринью.
Португальский тренер, ныне возглавляющий «Манчестер Юнайтед», обвиняется в неуплате налогов.
Сообщается, что в период с 2011 по 2012-й год 54-летний Моуринью уклонился от уплаты налогов на общую сумму 3,3 миллиона евро.
Напомним, что на прошлой неделе обвинения в неуплате налогов были выдвинуты нападающему «Реала» Криштиану Роналду.
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Прокуратура Испании выдвинула обвинения бывшему главному тренеру «Реал» Жозе Моуринью.
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