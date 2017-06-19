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В Беларуси на олимпийские виды уходит 75 процентов финансовых средств, расходуемых на все виды спорта
20.06.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
На олимпийские виды уходит 75 процентов финансовых средств, расходуемых на все виды спорта. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов.
По олимпийским видам спорта создано 43 национальные команды, которые получают необходимые средства для подготовки и участия в соревнованиях. Еще 25 процентов финансовых средств получают представители неолимпийских видов, но это те виды, которые пользуются популярностью.
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В Беларуси на олимпийские виды уходит 75 процентов финансовых средств, расходуемых на все виды спорта
На олимпийские виды уходит 75 процентов финансовых средств, расходуемых на все виды спорта.
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