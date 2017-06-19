В Беларуси на олимпийские виды уходит 75 процентов финансовых средств, расходуемых на все виды спорта

На олимпийские виды уходит 75 процентов финансовых средств, расходуемых на все виды спорта. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов.

По олимпийским видам спорта создано 43 национальные команды, которые получают необходимые средства для подготовки и участия в соревнованиях. Еще 25 процентов финансовых средств получают представители неолимпийских видов, но это те виды, которые пользуются популярностью.