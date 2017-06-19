НХЛ. Грабовский может перейти в «Вегас»

Белорусский нападающий «Айлендерс» Михаил Грабовский может перейти в «Вегас».

«Островитяне» хотят уменьшить свою платежную ведомость, поэтому договорились с новичком лиги о том, что Грабовского заберут на драфте расширения. За это «Айлендерс» отдадут пик первого раунда драфта 2017 года.

Напомним, что из-за сотрясения мозга Грабовский пропустил весь прошлый сезон.