ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НХЛ. Грабовский может перейти в «Вегас»

20.06.2017 14:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский нападающий «Айлендерс» Михаил Грабовский может перейти в «Вегас».

«Островитяне» хотят уменьшить свою платежную ведомость, поэтому договорились с новичком лиги о том, что Грабовского заберут на драфте расширения. За это «Айлендерс» отдадут пик первого раунда драфта 2017 года.

Напомним, что из-за сотрясения мозга Грабовский пропустил весь прошлый сезон.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский нападающий «Айлендерс» Михаил Грабовский может перейти в «Вегас».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Прокуратура Испании обвинила Моуринью в неуплате налогов на сумму 3,3 млн евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика