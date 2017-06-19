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НХЛ. Грабовский может перейти в «Вегас»
20.06.2017 14:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский нападающий «Айлендерс» Михаил Грабовский может перейти в «Вегас».
«Островитяне» хотят уменьшить свою платежную ведомость, поэтому договорились с новичком лиги о том, что Грабовского заберут на драфте расширения. За это «Айлендерс» отдадут пик первого раунда драфта 2017 года.
Напомним, что из-за сотрясения мозга Грабовский пропустил весь прошлый сезон.
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Белорусский нападающий «Айлендерс» Михаил Грабовский может перейти в «Вегас».
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