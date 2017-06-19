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Дэвисон, Паско и Скарфаген покинули тренерский штаб минского «Динамо»
20.06.2017 15:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Роб Дэвисон, Рон Паско и Кристиан Скарфаген покинули тренерский штаб минского «Динамо».
У специалистов истекли сроки контрактов с клубом.
Согласно официальному сайту команды, среди сотрудников тренерского штаба в «Динамо» остались главный тренер Крэйг Вудкрофт и тренер-селекционер Юрий Кузьменков.
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Роб Дэвисон, Рон Паско и Кристиан Скарфаген покинули тренерский штаб минского «Динамо».
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