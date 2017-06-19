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Моуринью вслед за Месси и Роналду заподозрили в неуплате налогов

20.06.2017 15:18 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июн — Sputnik. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подозревается в неуплате налогов на сумму более трех миллионов евро, сообщают СМИ.

Моуринью вслед за Месси и Роналду заподозрили в неуплате налогов
© REUTERS Juan Medina
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Прокуратура Мадрида подозревает португальского специалиста в совершении мошенничества на сумму в 3,3 миллиона евро в период между 2011 и 2012 годом. Испанское ведомство подало жалобу в суд против 54-летнего тренера. По информации прокуратуры, Моуринью мог скрыть 1,6 миллиона евро в 2011 году и 1,7 миллиона в 2012-м.

Ранее СМИ сообщали, что португалец подозревается в сокрытии от уплаты налогов на сумму 12 миллионов евро. В 2016 году сообщалось, что специалист был оштрафован на 1,3 миллиона евро за нарушение налогового законодательства в Испании с 2010 по 2013 год. Именно в это время Моуринью возглавлял "Реал", с которым он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Напомним, ранее испанская прокуратура обвинила португальского форварда "Реала" Криштиану Роналду в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год. До этого суд в Испании признал виновным в неуплате налогов аргентинских футболистов "Барселоны" Лионеля Месси и Хавьера Маскерано. Суд приговорил Месси к 21 месяцу тюрьмы и штрафу в два миллиона евро, Маскерано получил год тюрьмы и штраф в 816 тысяч евро. Оба спортсмена согласно испанскому законодательству не будут отбывать сроки в тюрьме.

 
Теги: Минск
 
 
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