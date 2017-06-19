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Главный тренер «Судувы»: «Шахтер» нужно уважать, но не бояться. Если приложить усилия, будет результат»
20.06.2017 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Судувы» Владимир Чебурин поделился ожиданиями от противостояния с
«Детальный разбор соперника еще предстоит сделать, но глядя на турнирную таблицу можно увидеть, что «горняки» – лидеры чемпионата Беларуси. Таким образом, нас ожидает непростой, но интересный поединок. Противника нужно уважать, но не бояться. Нужно играть в свою игру, и если приложить усилия, будет результат.
Прежде всего, нас ожидает очень важный матч с «Атлантасом» в среду, и сначала мы сосредоточим внимание на нем. В пятницу нас ждет кубковая встреча. Сейчас мы думаем об этих дуэлях, а затем будем готовится к матчу в
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Главный тренер «Судувы»: «Шахтер» нужно уважать, но не бояться. Если приложить усилия, будет результат»
Главный тренер «Судувы» Владимир Чебурин поделился ожиданиями от противостояния с «Шахтером» в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.
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