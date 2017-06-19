Михаил Захаров: «Мы просто упали в бездну. Сегодняшнее состояние хоккея хуже, чем в 1998 году»

Главный тренер «Юности» считает, что белорусский хоккей находится в бездне.

– Главное – вернуть то, что было разрушено. На первом совещании меня приятно удивило, что тренерский корпус проголосовал за идею ввести квоту на молодых белорусских игроков в экстралиге. Все опытные специалисты понимают, что это необходимо. Благодарен Хмылю и Пушкову, которые предложили эту инициативу. У нас раньше была квота на молодых в составе, но где-то в 2010 году ее отменили. В итоге мы просто упали в бездну. Сегодняшнее состояние хоккея хуже, чем в 1998 году, серьезно. Тогда было тяжело, но не до такой степени. И это притом, что на всю страну было две с половиной школы: Новополоцк, «Юность» и половинка в Гродно. Последняя и сегодня в плачевном состоянии. Каток отдельно, школа отдельно, клуб отдельно – так не должно быть. Всей структурой должен руководить один человек. А то у Варивончика спрашивают: «Почему у тебя нет молодых хоккеистов?» Он отвечает: «А что я могу сделать? Я отдал положенные по Указу 25 процентов школе и не знаю, что происходит в ней». Это неправильно.

- Неужели сейчас действительно хуже, чем в 1998 году? Сборная до 2005 года никак не могла закрепиться в элите...

– Она не могла зацепиться, потому что было тяжело. Японцы были защищены от вылета, поэтому за вылет боролись многие сборные вплоть до США. Хотя и сейчас не так все просто. Говорят: хоккеисты плохо играют. Я с этим не согласен. Просто объективно сборная не в состоянии набрать больше девяти-десяти очков, – сказал Захаров.

Михаил Захаров: «Наши хоккеисты будут работать 11 месяцев в году. Отпусков по 3-4 месяца больше не будет»