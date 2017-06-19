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Сразу три тренера покинули хоккейное "Динамо-Минск"
20.06.2017 17:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июн — Sputnik. Тренеры Роб Дэвисон, Рон Паско и Кристиан Скарфаген покинули хоккейный клуб "Динамо-Минск", сообщили Sputnik в пресс-службе "бело-синих".
© Sputnik Григорий Соколов
В начале июня глава наблюдательного совета минского "Динамо" Игорь Шуневич заявил, что ни Паско, ни Дэвисон, Ни Скарфаген в будущем сезоне в клубе не останутся. По его словам, главному тренеру команды Крэйгу Вудкрофту будут помогать белорусские специалисты.
"Дэвисон, Паско и Скарфаген покидают ХК "Динамо-Минск". В связи с истечением контрактов специалисты покидают тренерский штаб нашего клуба", — рассказали в клубе.
Руководство "Динамо" выразило благодарность специалистам "за отличную работу" и пожелало успехов в дальнейшей карьере.
Напомним,
Сейчас на официальном сайте минчан в разделе
После Чемпионата мира по хоккею, который прошел в Париже и Кельне в мае,
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Из внушительного тренерского штаба "динамовцев" остались лишь двое - Крэйг Вудкрофт и Юрий Кузьменков.
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