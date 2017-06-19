МИНСК, 20 июн — Sputnik. Тренеры Роб Дэвисон, Рон Паско и Кристиан Скарфаген покинули хоккейный клуб "Динамо-Минск", сообщили Sputnik в пресс-службе "бело-синих".



© Sputnik Григорий Соколов Минское "Динамо" подписало контракт с вратарем Степаном Горячевских

В начале июня глава наблюдательного совета минского "Динамо" Игорь Шуневич заявил, что ни Паско, ни Дэвисон, Ни Скарфаген в будущем сезоне в клубе не останутся. По его словам, главному тренеру команды Крэйгу Вудкрофту будут помогать белорусские специалисты.

"Дэвисон, Паско и Скарфаген покидают ХК "Динамо-Минск". В связи с истечением контрактов специалисты покидают тренерский штаб нашего клуба", — рассказали в клубе.

Руководство "Динамо" выразило благодарность специалистам "за отличную работу" и пожелало успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, тренеры начали работать с "зубрами" в июле прошлого года . Дэвисон и Паско были помощниками Вудкрофта, Скарфаген отвечал за физическую подготовку хоккеистов.

Сейчас на официальном сайте минчан в разделе "тренерский штаб" значатся Вудкрофт и тренер-селекционер Юрий Кузьменков. В прошлом сезоне с вратарями "динамовцев" работал бывший голкипер национальной сборной Беларуси Андрей Мезин. В настоящее время о его будущем в команде ничего не известно. Ранее СМИ сообщали, что его контракт также истек.

После Чемпионата мира по хоккею, который прошел в Париже и Кельне в мае, белорусские хоккеисты заняли 14 место и сохранили прописку в элитном дивизионе . Выступление команды подверглось жесткой критике со стороны президента страны Александр Лукашенко, призвавшего разобраться в развитием популярного в Беларуси вида спорта . Главе государства было предложено полностью отказаться от помощи легионеров, как игроков, так и хоккеистов. Лукашенко данную идею поддержал . Сейчас в минском "Динамо" нет ни одного иностранного игрока.