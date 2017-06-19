Замминистра спорта Дурнов: «Спортивные мероприятия приносят доход, а вложенные в физкультуру средства оправданы»

Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов считает, что инвестиции в физкультуру и спорт оправданны.

– Минестерству спорта за уже прошедшие соревнования точно не стыдно. Турниры получили высокую оценку и от международных спортивных федераций, и от болельщиков. Такие мероприятия приносят доход. К примеру, проходящий сейчас во Дворце спорта чемпионат мира по пауэрлифтингу собрал свыше 800 участников, также приехали в Минск тренеры, родители в качестве болельщиков. Масштабными получились чемпионат Европы среди взрослых и чемпионат мира по блицу среди детей по шахматам, Кубок Европы по бегу на 10000 м.

Уверен, вложенные в физическую культуру средства оправданы. Количество участников различных физкультурно-массовых мероприятий — яркое тому подтверждение. Для многих любителей здорового образа жизни тот же Минской полумарафон или велопробег — настоящий праздник, – сказал Дурнов.