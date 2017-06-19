ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Замминистра спорта Дурнов: «Спортивные мероприятия приносят доход, а вложенные в физкультуру средства оправданы»

20.06.2017 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов считает, что инвестиции в физкультуру и спорт оправданны.

– Минестерству спорта за уже прошедшие соревнования точно не стыдно. Турниры получили высокую оценку и от международных спортивных федераций, и от болельщиков. Такие мероприятия приносят доход. К примеру, проходящий сейчас во Дворце спорта чемпионат мира по пауэрлифтингу собрал свыше 800 участников, также приехали в Минск тренеры, родители в качестве болельщиков. Масштабными получились чемпионат Европы среди взрослых и чемпионат мира по блицу среди детей по шахматам, Кубок Европы по бегу на 10000 м.

Уверен, вложенные в физическую культуру средства оправданы. Количество участников различных физкультурно-массовых мероприятий — яркое тому подтверждение. Для многих любителей здорового образа жизни тот же Минской полумарафон или велопробег — настоящий праздник, – сказал Дурнов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов считает, что инвестиции в физкультуру и спорт оправданны.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сразу три тренера покинули хоккейное "Динамо-Минск"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика