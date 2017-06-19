Федерация киберспорта Беларуси и АБФФ планируют организовать чемпионат страны по киберфутболу

Председатель Федерации киберспорта Беларуси Денис Богуш рассказал о сотрудничестве с АБФФ и хоккейным .

- Как считаете, киберспорт – самый популярный вид спорта в стране?

– Тяжело сказать: детальных цифр пока нет. Рассчитываем получить их к Новому году, когда завершится республиканский чемпионат и студенческое первенство. Мы недавно подписали соглашение о сотрудничестве с АБФФ и хоккейным «Динамо». И у нас, и у них огромная аудитория. Сергей Сафарьян на пресс-конференции сказал о том, что футбол – самый популярный вид спорта в мире, но аудитория киберспорта постепенно приближается к футбольной. Мы сотрудничаем, потому что понимаем, что спортивные болельщики и наша аудитория могут дополнять друг друга. Мы с удовольствием познакомим белорусскую молодежь со всеми спортивными клубами страны. Например, мы провели мероприятие в «Фан-доме» хоккейного «Динамо». Приглашенные туда киберспортсмены познакомились с динамовской атмосферой и наверняка придут на матчи «зубров» в КХЛ.

- Как вы будете сотрудничать с футболом?

– Хотим организовывать на матчах высшей лиги и национальной сборной киберспортивную зону по футболу. К сожалению, к матчу с Болгарией не успели. В планах – проводить мини-турниры во время матчей. С одной стороны, зрители перед игрой и в перерыве смогут увлекательно проводить время. С другой, мы можем найти перспективного киберфутболиста, который впоследствии может пополнить киберспортивную команду своего клуба.

В мире это работает так: клуб подписывает популярных киберспортсменов, обеспечивает их стабильным доходом и с их помощью увеличивает свою аудиторию. Возьмем такой пример. Брестский подросток болеет за киберфутболиста. Последний начинает выступать под знаменами «Динамо». Этому болельщику станет интересно, что это за клуб. И впоследствии он придет на стадион болеть за брестчан. В перспективе такая синергия может привести к аншлагам на стадионах.

С АБФФ мы также планируем организовать чемпионат страны по киберфутболу. Такая же перспектива взаимодействия и с хоккейным «Динамо». Эти намерения прописаны в заключенном соглашении о сотрудничестве. Скоро выйдут FIFA’18 и NHL’18, и мы будем анонсировать эти мероприятия, – сказал Богуш, – сказал Богуш.

Полное интервью со спикером читайте в материале Tribuna.com.

«Синергия может привести к аншлагам на стадионах». Зачем футбол и хоккей в Беларуси дружат с киберспортом?