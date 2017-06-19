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«Шахтер» – «Нафтан». В запасе гостей – лишь три полевых игрока
20.06.2017 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны стартовые составы матча 13-го тура высшей лиги «Шахтер» – «Нафтан».
Шахтер: Бушма — Матвейчик, Янушкевич, Бурко, Олехнович, Селява, Багарич, Януш, Црепуля, Рыбак (к), Позняк.
Запасные: Садовский, Лаптев, Сойри, Эбонг, Ковалев, Шибун, Сенько.
Нафтан: Аснин — Горбачев, Маркович, Штыгель, Лисица, Юике, Шкурко, Сучков (к), Лавал, Волков, Лепский.
Запасные: Семенов, Мараховский, Шестаков, Ходунов.
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Стали известны стартовые составы матча 13-го тура высшей лиги «Шахтер» – «Нафтан».
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