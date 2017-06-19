Михаил Захаров: «Степанов, Стасенко, Бэйлен? Не Вудкрофт должен решать, быть некоторым игрокам в сборной или не быть. Он здесь работает временно»

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился мнением о неучастии Андрея Степанова, Николая Стасенко и Ника Бэйлена на чемпионате мира в составе сборной Беларуси.

- Как вы относитесь к практике совмещения постов в сборной и минском «Динамо»? Конфликты в клубе переносятся на национальную команду.

– В данном случае генеральному менеджеру нужно было вмешаться в ситуацию. Не Вудкрофт должен решать, быть некоторым игрокам в сборной или не быть. Он здесь работает временно, а нам с этой сборной жить всегда. Все специалисты считают, что Степанов был нужен сборной. Он лучший бомбардир олимпийской квалификации. Стасенко – один из лучших защитников в КХЛ. То, что его не взяли в сборную – это дикость. А Бэйлен – это вообще без комментариев. Ник говорит и показывает, что любит Беларусь. Как можно было не взять его? – сказал Захаров.

Полное интервью с Михаилом Захаровым читайте в материале Tribuna.com.

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