|
Михаил Захаров: «Степанов, Стасенко, Бэйлен? Не Вудкрофт должен решать, быть некоторым игрокам в сборной или не быть. Он здесь работает временно»
20.06.2017 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился мнением о неучастии Андрея Степанова, Николая Стасенко и Ника Бэйлена на чемпионате мира в составе сборной Беларуси.
- Как вы относитесь к практике совмещения постов в сборной и минском «Динамо»? Конфликты в клубе переносятся на национальную команду.
– В данном случае генеральному менеджеру нужно было вмешаться в ситуацию. Не Вудкрофт должен решать, быть некоторым игрокам в сборной или не быть. Он здесь работает временно, а нам с этой сборной жить всегда. Все специалисты считают, что Степанов был нужен сборной. Он лучший бомбардир олимпийской квалификации. Стасенко – один из лучших защитников в КХЛ. То, что его не взяли в сборную – это дикость. А Бэйлен – это вообще без комментариев. Ник говорит и показывает, что любит Беларусь. Как можно было не взять его? – сказал Захаров.
Полное интервью с Михаилом Захаровым читайте в материале Tribuna.com.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Михаил Захаров: «Степанов, Стасенко, Бэйлен? Не Вудкрофт должен решать, быть некоторым игрокам в сборной или не быть. Он здесь работает временно»
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился мнением о неучастии Андрея Степанова, Николая Стасенко и Ника Бэйлена на чемпионате мира в составе сборной...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии