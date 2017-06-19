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«Слуцк» – «Динамо-Минск». Сарока забил шестой гол в восьми последних матчах

20.06.2017 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард минского «Динамо» Антон Сарока открыл счет в матче 13-го тура высшей лиги «Слуцк» – «Динамо-Минск» (0:1, первый тайм).

Этот мяч стал для футболиста шестым в сезоне. Также отметим, что игрок в последних восьми матчах не отметился голом только в двух.

Сарока вышел на второе место в списке бомбардиров, приблизившись к хавбеку «Немана» Павлу Савицкому.

Статистику Антона Сароки смотрите здесь.

Бомбардиры чемпионата Беларуси

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Форвард минского «Динамо» Антон Сарока открыл счет в матче 13-го тура высшей лиги «Слуцк» – «Динамо-Минск».

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