«Слуцк» – «Динамо-Минск». Сарока забил шестой гол в восьми последних матчах

Форвард минского Антон Сарока открыл счет в матче 13-го тура высшей лиги – «Динамо-Минск» (0:1, первый тайм).

Этот мяч стал для футболиста шестым в сезоне. Также отметим, что игрок в последних восьми матчах не отметился голом только в двух.

Сарока вышел на второе место в списке бомбардиров, приблизившись к хавбеку «Немана» Павлу Савицкому.

Статистику Антона Сароки смотрите здесь .

Бомбардиры чемпионата Беларуси