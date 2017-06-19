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«Слуцк» – «Динамо-Минск». Сарока забил шестой гол в восьми последних матчах
20.06.2017 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард минского
Этот мяч стал для футболиста шестым в сезоне. Также отметим, что игрок в последних восьми матчах не отметился голом только в двух.
Сарока вышел на второе место в списке бомбардиров, приблизившись к хавбеку «Немана» Павлу Савицкому.
Статистику Антона Сароки смотрите
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Форвард минского «Динамо» Антон Сарока открыл счет в матче 13-го тура высшей лиги «Слуцк» – «Динамо-Минск».
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