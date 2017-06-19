Завен Бадоян: «Уход из «Гомеля»? Геращенко поступил как-то не по-мужски»

Бывший игрок БАТЭ и «Гомеля», защищающий цвета армянского «Алашкерта» Завен Бадоян оценил уровень чемпионата Беларуси.

- Минувшей зимой ты вернулся в «Гомель», но вскоре покинул команду. Что произошло?

– Дело было так. В начале декабря я подписал контракт с «Алашкертом». А через пару недель на меня вышли гомельчане. Разговаривал с их руководством, с тренером. Они очень хотели, чтобы я приехал. Пришлось все объяснять в армянском клубе — сказал, что появился такой вариант... Меня отпустили, и я приехал в Гомель. А через месяц тот самый тренер, который меня вызывал, подходит и говорит, что хочет со мной расстаться. Знаете, это не дело. Как-то не по- мужски. Сейчас есть техника: можно зайти в интернет и посмотреть, что я за игрок. Если не подхожу для его тактики — зачем меня брать и через месяц говорить: «Знаешь, иди на улицу»?

- Обидно?

– Нет... С директором клуба Виталием Кушнером у меня нормальные отношения. Ничего против него не имею. Просто тренер нехорошо поступил. В Армении так не делают.

- В принципе ты предпочел бы сейчас играть в Беларуси?

Конечно. Все делал, чтобы уехать из «Алашкерта» к вам. Когда «Гомель» прислал контракт, пообещал выкладываться на сто процентов. Я свое слово сдержал, а вот тренер — нет...

- В «Гомеле» заметно лучше условия, чем в «Алашкерте»?

– Знаете, плюс-минус пару долларов не имеют значения. Просто хотелось выступать в более сильном чемпионате. Но не вышло — и вернулся в Армению.

- В «Алашкерте» ты основной игрок?

Нет. Когда вернулся из Гомеля, команда уже прошла зимние сборы, набрали новичков. Надо было закрепиться в составе. Выхожу на поле не всегда, – сказал Бадоян.

Напомним, во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ может сразиться с чемпионом Армении.