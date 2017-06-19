﻿ Завен Бадоян: «Уход из «Гомеля»? Геращенко поступил как-то не по-мужски». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Завен Бадоян: «Уход из «Гомеля»? Геращенко поступил как-то не по-мужски»

20.06.2017 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Бывший игрок БАТЭ и «Гомеля», защищающий цвета армянского «Алашкерта» Завен Бадоян оценил уровень чемпионата Беларуси.

- Минувшей зимой ты вернулся в «Гомель», но вскоре покинул команду. Что произошло?

– Дело было так. В начале декабря я подписал контракт с «Алашкертом». А через пару недель на меня вышли гомельчане. Разговаривал с их руководством, с тренером. Они очень хотели, чтобы я приехал. Пришлось все объяснять в армянском клубе — сказал, что появился такой вариант... Меня отпустили, и я приехал в Гомель. А через месяц тот самый тренер, который меня вызывал, подходит и говорит, что хочет со мной расстаться. Знаете, это не дело. Как-то не по- мужски. Сейчас есть техника: можно зайти в интернет и посмотреть, что я за игрок. Если не подхожу для его тактики — зачем меня брать и через месяц говорить: «Знаешь, иди на улицу»?

- Обидно?

– Нет... С директором клуба Виталием Кушнером у меня нормальные отношения. Ничего против него не имею. Просто тренер нехорошо поступил. В Армении так не делают.

- В принципе ты предпочел бы сейчас играть в Беларуси?

Конечно. Все делал, чтобы уехать из «Алашкерта» к вам. Когда «Гомель» прислал контракт, пообещал выкладываться на сто процентов. Я свое слово сдержал, а вот тренер — нет...

- В «Гомеле» заметно лучше условия, чем в «Алашкерте»?

– Знаете, плюс-минус пару долларов не имеют значения. Просто хотелось выступать в более сильном чемпионате. Но не вышло — и вернулся в Армению.

- В «Алашкерте» ты основной игрок?

Нет. Когда вернулся из Гомеля, команда уже прошла зимние сборы, набрали новичков. Надо было закрепиться в составе. Выхожу на поле не всегда, – сказал Бадоян.

Напомним, во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ может сразиться с чемпионом Армении.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший игрок БАТЭ и «Гомеля», защищающий цвета армянского «Алашкерта» Завен Бадоян оценил уровень чемпионата Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Слуцк» – «Динамо-Минск». Сарока забил шестой гол в восьми последних матчах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика