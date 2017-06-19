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Завен Бадоян: «Уход из «Гомеля»? Геращенко поступил как-то не по-мужски»
20.06.2017 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший игрок БАТЭ и «Гомеля», защищающий цвета армянского «Алашкерта» Завен Бадоян оценил уровень чемпионата Беларуси.
- Минувшей зимой ты вернулся в «Гомель», но вскоре покинул команду. Что произошло?
– Дело было так. В начале декабря я подписал контракт с «Алашкертом». А через пару недель на меня вышли гомельчане. Разговаривал с их руководством, с тренером. Они очень хотели, чтобы я приехал. Пришлось все объяснять в армянском клубе — сказал, что появился такой вариант... Меня отпустили, и я приехал в Гомель. А через месяц тот самый тренер, который меня вызывал, подходит и говорит, что хочет со мной расстаться. Знаете, это не дело. Как-то не по- мужски. Сейчас есть техника: можно зайти в интернет и посмотреть, что я за игрок. Если не подхожу для его тактики — зачем меня брать и через месяц говорить: «Знаешь, иди на улицу»?
- Обидно?
– Нет... С директором клуба Виталием Кушнером у меня нормальные отношения. Ничего против него не имею. Просто тренер нехорошо поступил. В Армении так не делают.
- В принципе ты предпочел бы сейчас играть в Беларуси?
Конечно. Все делал, чтобы уехать из «Алашкерта» к вам. Когда «Гомель» прислал контракт, пообещал выкладываться на сто процентов. Я свое слово сдержал, а вот тренер — нет...
- В «Гомеле» заметно лучше условия, чем в «Алашкерте»?
– Знаете, плюс-минус пару долларов не имеют значения. Просто хотелось выступать в более сильном чемпионате. Но не вышло — и вернулся в Армению.
- В «Алашкерте» ты основной игрок?
Нет. Когда вернулся из Гомеля, команда уже прошла зимние сборы, набрали новичков. Надо было закрепиться в составе. Выхожу на поле не всегда, – сказал Бадоян.
Напомним, во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ может сразиться с чемпионом Армении.
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Бывший игрок БАТЭ и «Гомеля», защищающий цвета армянского «Алашкерта» Завен Бадоян оценил уровень чемпионата Беларуси.
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