«Манчестер Юнайтед» интересуется Левандовским

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски интересен «Манчестер Юнайтед».

Перед окончанием сезона главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью передал вице-президенту Эду Вудворду список из 25 трансферных целей, где были обозначены несколько кандидатур на каждую позицию.

28-летний поляк вместе с Ромелу Лукаку, Альваро Моратой, Антуаном Гризманном и Андреа Белотти был в числе тех, кем бы Моуринью хотел заменить Златана Ибрагимовича.

Трансфер Левандовского изначально рассматривался клубом из Манчестера как наименее реальный.

Однако «Манчестер Юнайтед» может постараться извлечь выгоду из конфликтной ситуации: Левандовски выразил недовольство тем, что «Бавария» и Карло Анчелотти не помогли ему выиграть звание лучшего бомбардира бундеслиги.

Агент: «Левандовски был очень разочарован тем, что «Бавария» не помогла ему выиграть звание лучшего бомбардира»