﻿ Экс-защитник «Баварии», «Ювентуса» и «Боруссии» Юрген Колер посетил академию брестского «Динамо». 21.by
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Экс-защитник «Баварии», «Ювентуса» и «Боруссии» Юрген Колер посетил академию брестского «Динамо»

20.06.2017 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный немецкий футболист Юрген Колер посетил академию брестского «Динамо».

«Визит Юргена Колера – это еще один шаг нашего клуба в сторону формирования международных контактов, что важно в первую очередь для развития детской футбольной академии», – говорится в обращении клуба.

В будущем Колер поспособствует организации товарищеских матчей и турниров на территории Германии с участием различных команд «Динамо-Брест».

21 июня Юрген Колер будет присутствовать на матче 13 тура высшей лиги против «Немана».

– Я заметил, что работа здесь хорошо организована и ведется на приличном уровне. Видно, что работают профессионалы своего дела. На примере Александра Глеба мы знаем, что в вашей стране могут вырастать хорошие футболисты. Надеюсь, вскоре мы увидим результаты работы брестской академии, – сказал Колер.

Экс-защитник «Баварии», «Ювентуса», «Боруссии» (Дортмунд) и сборной Германии Юрген Колер – чемпион мира 1990, чемпион Европы 1996, победитель Лиги Чемпионов (1997), обладатель Кубка УЕФА (1993), трехкратный чемпион Германии (1990, 1996, 2002) и чемпион Италии (1995). Лучший игрок Германии 1997 года.

Экс-защитник «Баварии», «Ювентуса» и «Боруссии» Юрген Колер посетил академию брестского «Динамо»

 
Теги: Брест
 
 
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Известный немецкий футболист Юрген Колер посетил академию брестского «Динамо».

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