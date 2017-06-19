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Завен Бадоян: «Сложно сказать, люди богаче живут в Армении или Беларуси»
20.06.2017 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший игрок
- Можешь сравнить уровень жизни в Армении и Беларуси?
– Где живут богаче, сказать сложно. Если хорошо зарабатывать, можно нормально чувствовать себя в обеих странах. Просто у вас спокойнее.
- А у вас Карабах...
– Да... Кстати, я служил в армии — не в Карабахе, а в Капане. Тогда там было тихо. Параллельно играл в футбол за «Ганздасар» — днем уходил на несколько часов на тренировки или игры, а затем возвращался в часть. «Отмазываться» даже не собирался. По-моему, это естественно, что человек думает не только о футболе или еще о чем-то, а вспоминает и о родине. Это жизнь — если идет война, надо помогать своей стране. Я бы без раздумий пошел воевать.
- Многие белорусы, наоборот, пытаются избежать службы.
– Правда? Я даже не знал. Ну, у вас нет военного положения, конфликтов с соседями. Но все-таки я думаю, что в армии надо служить, если позволяет здоровье. Это опыт самостоятельной жизни, без родителей. Сам отвечаешь за себя и автоматически взрослеешь. Еще научился стрелять, – сказал Бадоян.
Во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ может сразиться с чемпионом Армении.
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